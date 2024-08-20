Родственники рассказали о мучениях Пугачевой за границей

Родственники рассказали о мучениях Пугачевой за границей
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
С каждым днем знаменитости становится хуже

Несмотря на внешнюю бодрость, состояние проживающей за границей Аллы Пугачевой оставляет желать лучшего. Об этом рассказали ее родственники, которые остались жить в Москве.

По их словам, артистка страдает от хронических недугов, которые в последнее время только усилились.

"Опухают ноги, болит сердце, постоянно поднимается давление и мучает диабет. Сколько осталось – один Бог знает!" – говорят про Примадонну.

Они уверяют, что за границей Пугачева обратилась к врачам, которые сделали ей только хуже. Сейчас она регулярно названивает своим столичным медикам, чтобы те консультировали ее и давали назначения. 

Родственники заявляют, что состояние артистки плохое. И они переживают, что Алла Борисовна может уйти из жизни в любой момент. 

При этом сама артистка в интервью с западными журналистами отмечала, что ноги у нее еще ходят и здоровье позволяет выступать на сцене, поэтому она не исключает, что может дать представление в любой момент, когда захочет.

Ранее сообщалось, что Кристину Орбакайте могут снова пригласить на съемки новогодних передач на фоне запрета выступать ей со своими концертами в России.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Telegram
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