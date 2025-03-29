Двух знаков зодиака ждет дорогой подарок в первые недели апреля

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Для двух знаков зодиака апрель начнется с приятных сюрпризов. Неожиданный подарок окажется не просто жестом внимания – он действительно невероятно обрадует. Возможно, речь пойдет о вещах, о которых вы давно мечтали, но не решались купить.
Первыми счастливчиками станут Тельцы. Спокойствие, терпение и помощь близким наконец-то будут замечены. Кто-то из окружения решит щедро отблагодарить их – возможно, новым гаджетом, украшением или крупной суммой.
Второй знак – Весы. Звезды предсказывают, что в начале апреля кто-то из друзей или родственников подарит вещь, которая поднимет настроение и вызовет взрыв эмоций. Это может быть украшение, техника или даже турпутевка.
Главное – принять подарок с благодарностью. Иногда Вселенная действует руками тех, кто рядом.
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