Двух знаков зодиака ждет дорогой подарок в первые недели апреля

Кто-то в окружении готов расщедриться

Для двух знаков зодиака апрель начнется с приятных сюрпризов. Неожиданный подарок окажется не просто жестом внимания – он действительно невероятно обрадует. Возможно, речь пойдет о вещах, о которых вы давно мечтали, но не решались купить.

Телец

Первыми счастливчиками станут Тельцы. Спокойствие, терпение и помощь близким наконец-то будут замечены. Кто-то из окружения решит щедро отблагодарить их – возможно, новым гаджетом, украшением или крупной суммой.

Весы

Второй знак – Весы. Звезды предсказывают, что в начале апреля кто-то из друзей или родственников подарит вещь, которая поднимет настроение и вызовет взрыв эмоций. Это может быть украшение, техника или даже турпутевка.

Главное – принять подарок с благодарностью. Иногда Вселенная действует руками тех, кто рядом.