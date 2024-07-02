Орлова собралась в суд из-за обвинения в смерти Заворотнюк

Имя Анастасии терзают и после кончины

Уход популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк стал большим ударом для всей страны, зрители очень любили талантливую артистку. К сожалению, и после смерти вокруг ее имени не прекращаются скандалы. Так, дошло до того, что известная телеведущая Ольга Орлова собралась идти в суд.



Дело в том, что популярный блогер Антон Суворкин начал убеждать общественность в том, что певица вместе со своим бывшим мужем активно занимались рекламой инновационного лечения от раковых опухолей, однако предложенная схема борьбы со смертельным заболеванием оказалась очень опасной и якобы привела к кончине певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк.

Орлова подчеркнула, что заявления блогера являются клеветой и ложью. Более того, певица обратила внимание на тот факт, что Антон проживает за границей, что позволяет ему безбоязненно клеветать на публичных людей. Артистке надоело поведение скандального блогера и она намерена наказать его с помощью судебной системы.

Орлова подчеркнула, что Суворкин выступает с "сенсационными" разоблачениями исключительно для того, чтобы повысить собственную популярность и заработать деньги. По словам певицы, блогер не боится публично врать и делает это в собственных корыстных целях.

К слову, ранее стало известно, что похороны Анастасии Заворотнюк пошли не по плану, на котором настаивал ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Подружки покойной решили пойти против воли вдовца.