Продюсер допустил участие Орбакайте в новогоднем "Голубом огоньке"

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Несмотря на негласный запрет на концерты Кристины Орбакайте в России, знаменитость все еще может стать гостьей новогоднего "Голубого огонька" и "Песни года", считает продюсер Леонид Дзюник.
Он напомнил, что на съемки музыкальном концерте зовут артистов, которые выпустили новые композиции в уходящем году. И певица успела отметится дополнительной песней в своем репертуаре.
"Раз у нее вышел трек, ее пригласят. Но организаторы этих концертов рискуют, потому что Кристина далеко не всем нравится", – отметил Дзюник.
Прошлогоднее участие Кристины Орбакайте в новогодних передачах спровоцировало общественное возмущение. Различные деятели и простые россияне негативно отнеслись к тому, что артистка появилась на одном из главных концертов страны, хотя продолжает молчать на политическую тему.
Несмотря на это, знаменитость продолжала выступать в России, а из выпусков шоу ее вырезать не стали. Окончательное решение в ее отношении было принято после очередных резких высказываний Пугачевой – тогда представления Орбакайте в российских городах стали отменять по факту обращений граждан и региональных властей.
Сейчас артистка готовится к гастролям по США и Канаде, которые запланированы на начало осени. Приезжать в Россию она не планирует.
Ранее Кристина Орбакайте высказалась о травле, с которой столкнулась в последнее время. Однако россиянам не понравились заявления артистки, поэтому она накинулись на нее с новой волной критики.
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