"Смерть мозга": врач озвучил прогноз для Кеосаяна и Паши Техника

Близкие пациентов продолжают надеяться на лучшее

Сразу две знаменитости оказались в состоянии комы в больницы. Тигран Кеосаян находится там с декабря – около трех месяцев. Положительных новостей о его здоровье нет. Также недавно был госпитализирован Паша Техник, у которого, в отличие от знаменитого режиссера, проблемы возникли из-за пагубных пристрастий.

Сейчас за их жизни борятся врачи, и прогнозы на выздоровление неоднозначные. У блогера полностью отказали легкие из-за инфекции, но продолжают работать сердце и мозг. Состояние ведущего хуже – его пришлось ввести в кому из-за сердечных проблем. И хотя в медиа периодически появляются сообщения об их кончине, мужчины продолжают борьбу за жизнь.

Врач-нарколог Василий Шуров озвучил свой прогноз на выздоровление Тиграна Кеосаяна и Паши Техника. По его словам, после комы у пациентов часто развиваются проблемы с памятью и начинается мышечная атрофия. И, как правило, даром такое состояние не проходит.

"Очень часто все заканчивается смертью мозга", – сказал медик.

В конце февраля Маргарита Симоньян, обращаясь к женам российских военных, отмечала, что нельзя растворяться в беде – это в последнее время она ощутила на своем опыте. При этом никаких новостей о состоянии мужа она не сообщила.

Что касается Паши Техника, то близкие утверждают, что ему стало хуже. Однако бывшая жена блогера уверяет, что, несмотря на состояние комы, он слышит и реагирует на ее голос.