Стало известно, где похоронят певицу Натали

Знаменитость хочет лежать вместе с покойным супругом

Певица Натали, несмотря на достаточно молодой возраст – 50 лет, уже приобрела себе место на кладбище. Артистка сообщила в своих соцсетях, что четыре года назад умерла вместе со своим любимым мужем Александром, и в будущем она планирует занять место рядом с ним.

Знаменитость рассказала, что приобрела на кладбище в Дзержинске двойной участок и уже даже поставила там совмещенный надгробный камень. На первой его половинке указаны имя и фамилия супруга, его даты рождения и смерти. А на второй появятся ее инициалы.

Натали много раз признавалась, что Александр был любовью всей ее жизни. По ее словам, она продолжает любит мужа до сих пор, несмотря пройденное время.

"Стоило неимоверных сил научить свой мозг понимать, что он теперь в другой плотности, в другом измерении", – поделилась она.

Артистка говорит, что видит супруга в своих детях и даже читает те сигналы и предостережения, которые он посылает ей с того света. Она невероятно благодарна судьбе за такую красивую историю любви и потери в своей жизни.

Напомним, Александ Рудин скончался из-за ментального заболевания, которое спровоцировал перенесенный ковид. Супруги долгое время пытались найти выход из ситуации, но в итоге мужчина решил уйти из жизни.