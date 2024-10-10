Пугачева не смогла вывезти антиквариат на 20 млн долларов из России

Пугачеву поймали после попытки вывезти антиквариат из России
Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Посылку для знаменитости развернули пограничники

Певица Алла Пугачева не планирует возвращаться жить в Россию. При этом в стране у нее осталось много богатств, к которым она питает особые чувства. Недавно артистка предприняла попытку вывезти дорогой антиквариат из страны, и случайно попалась журналистам.

Как сообщает SHOT, знаменитость обладает внушительной коллекцией предметов роскоши. Среди них есть музейные экспонаты XVI – XVII веков. Например, картины "Мадонна с младенцем и двумя ангелами" Доменико Пулиго и "Вид на город у реки с ветряной мельницей" Яна ван Гойена. Также у нее есть старинные люстра, ваза для цветов и скульптуры. По оценкам специалистов, стоимость антиквариата может достигать 20 млн долларов.

Не так давно сотрудники знаменитости составили опись ценностей и отобрали экспонаты, которые Пугачева хочет перевезти в новое место жительства. Ожидалось, что груз, оформленный на имя ее супруга, улетит из страны через Шереметьево, однако на таможне посылку развернули. Оказалось, что на предметы роскоши был представлен неполный пакет документов. После этого об инциденте стало известно журналистам.

Эксперты по искусству говорят, что некоторые предметы из коллекции Пугачевой редкие и представляют музейный интерес. Например, картины современников Рембранта и Да Винчи. Ван Гоейн является ярким представителем периода золотого века голландской живописи – он написал порядка 1,2 тыс полотен, одно из которых находится в доме артистки.

Ранее Шахназаров рассказал о главной ошибке сбежавшей Пугачевой.

Источник: SHOT
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