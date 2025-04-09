Ефремов сделал первое заявление после выхода из тюрьмы

Артист пожаловался на свое состояние

Журналистам удалось получить первый комментарий Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы. Как известно, из-под стражи его отпустили тайно, поэтому он смог избежать внимания прессы. Подкараулили актера возле его дома в Москве, где он и сделал первое заявление.

Знаменитость отметил, что сейчас не может говорить, поскольку его здоровье оставляет желать лучшего.

"Ребят, чувствую я себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал", – сказал Ефремов.

После комментария он в сопровождении друзей отправился домой.

Позже адвокат артиста рассказал, что после освобождения из тюрьмы Ефремов очень слаб. В течение первых трех дней ему нужно зарегистрироваться в инспекции по наблюдению за бывшими заключенными и раз в месяц там отмечаться. Теперь же знаменитости предстоит пройти длительное лечение, чтобы наладить свое здоровье.

Ранее соседка заявила, что презирает Михаила Ефремова за его алкоголизм.