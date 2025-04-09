Ефремов сделал первое заявление после выхода из тюрьмы

Ефремов сделал первое заявление после выхода из тюрьмы
Кадр видео "Звезда"
Артист пожаловался на свое состояние

Журналистам удалось получить первый комментарий Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы. Как известно, из-под стражи его отпустили тайно, поэтому он смог избежать внимания прессы. Подкараулили актера возле его дома в Москве, где он и сделал первое заявление.

Знаменитость отметил, что сейчас не может говорить, поскольку его здоровье оставляет желать лучшего.

"Ребят, чувствую я себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал", – сказал Ефремов.

После комментария он в сопровождении друзей отправился домой.

Позже адвокат артиста рассказал, что после освобождения из тюрьмы Ефремов очень слаб. В течение первых трех дней ему нужно зарегистрироваться в инспекции по наблюдению за бывшими заключенными и раз в месяц там отмечаться. Теперь же знаменитости предстоит пройти длительное лечение, чтобы наладить свое здоровье.

Ранее соседка заявила, что презирает Михаила Ефремова за его алкоголизм.

Источник: Звезда
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