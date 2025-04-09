Выгнали за поведение: появились подробности скандала с Асмус на съемках

Знаменитость ругалась с коллегами и требовала к себе особенного отношения

Кристина Асмус лишилась работы в сериале "Склиф". Актрису со скандалом выгнали со съемок за неподобающее поведение. Источники сообщили подробности случившегося.

По их словам, Асмус создала на площадке крайне токсичную атмосферу. Она отказывалась общаться с коллегами по проекту, срывала съемочный график, затягивала смены и просила поменять сценарий в последний момент. Артистка требовала, чтобы ее вписали в титры в качестве креативного директора, хотя эту должность она не занимала. В итоге руководство приняло решение попрощаться со знаменитостью, хотя процес работы над сериалом еще не завершен.

При этом сама Кристина утверждает, что все слухи о скандале на съемках "Склифа" являются клеветой. Более подробный комментарий она давать отказалась.

Тем не менее, несмотря на заявления артистки, медиаменеджер Тина Канделаки подтвердила, что Асмус выгнали с работы за происходящее на съемочной площадке.

"К сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг", – сказала она в интервью.

Продюсер Сергей Дворцов, в свою очередь, рассказал, что Асмус действительно обладает непростым характером. Однако инцидент вряд ли отразится на ее карьере, поскольку режиссеры любят актрису и активно приглашают на съемки.