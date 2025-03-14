Изменения во внешности сына Лукашенко поразили россиян

Изменения во внешности сына Лукашенко поразили россиян
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Ранее парня называли настоящим секс-символом Белоруссии

Николай, сын белорусского лидера Александра Лукашенко, приехал вместе с отцом в Москву и снова стал звездой соцсетей. Только если раньше все обсуждали миловидное лицо парня, сейчас все внимание россиян приковано к неожиданным изменениям во внешности 20-летнего наследника главы Белоруссии.

Публика обратила внимание, что количество волос у молодого человека в последнее время серьезно сократилось. У него появились залысины и поредела часть выше лба.

"Юный наследник белорусского президента может вскорости разблокировать для себя образ Юры Борисова", – шутит "Антиглянец".

Фото: соцсети

Происходящее с прической Николая поразило многих, особенно учитывая его негласный статус секс-символа Белоруссии.

Фото: соцсети

Проблемы с волосами у сына Лукашенко могут быть наследственными. На старых фотографиях белорусского лидера можно заметить, что он с молодого возраста не обладал пышной шевелюрой и тоже имел залысины в лобной зоне. В более старшем возрасте он прикрывал эту область с помощью зачесывания волос вбок с серединной части головы.

Не исключено, что в будущем Николай может исправить появившуюся проблему с помощью пересадки. Либо решит ничего не менять в своем образе, как ранее поступил принц Уильям с аналогичными трудностями.

Источник: Telegram

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