Изменения во внешности сына Лукашенко поразили россиян

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Николай, сын белорусского лидера Александра Лукашенко, приехал вместе с отцом в Москву и снова стал звездой соцсетей. Только если раньше все обсуждали миловидное лицо парня, сейчас все внимание россиян приковано к неожиданным изменениям во внешности 20-летнего наследника главы Белоруссии.
Публика обратила внимание, что количество волос у молодого человека в последнее время серьезно сократилось. У него появились залысины и поредела часть выше лба.
"Юный наследник белорусского президента может вскорости разблокировать для себя образ Юры Борисова", – шутит "Антиглянец".
Происходящее с прической Николая поразило многих, особенно учитывая его негласный статус секс-символа Белоруссии.
Проблемы с волосами у сына Лукашенко могут быть наследственными. На старых фотографиях белорусского лидера можно заметить, что он с молодого возраста не обладал пышной шевелюрой и тоже имел залысины в лобной зоне. В более старшем возрасте он прикрывал эту область с помощью зачесывания волос вбок с серединной части головы.
Не исключено, что в будущем Николай может исправить появившуюся проблему с помощью пересадки. Либо решит ничего не менять в своем образе, как ранее поступил принц Уильям с аналогичными трудностями.
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