Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток и выступить перед россиянами

Жизнь артиста изменилась

Популярный российский юморист Максим Галкин* был одним из первых, кто резко осудил действия властей России, а затем сбежал за границу. Надо полагать, комик считал, что антироссийская позиция и врожденные таланты помогут ему покорить Запад, однако реальность оказалась суровой. Теперь выясняется, что Галкин* решил стремительно переобуться.



Дело в том, что заработки за рубежом на антироссийских выступлениях не обеспечивают артиста необходимыми средствами для привычного роскошного уровня существования. Юморист долго давал понять, что выбрал свою сторону в затянувшемся конфликте и убежден в своей политической позиции. Однако недостаток денег заставил артиста изменить принципам.

Выясняется, что теперь Галкин* готов отказаться от антироссийской повестки для того, чтобы выступать перед состоятельными россиянами. В информационном пространстве появились сведения о том, что Максим согласен развлекать россиян любой программой. За это придется выложить 80 тысяч евро (8 миллионов рублей).

Самое любопытное – комик даже не против работать по сценарию, который напишет сам заказчик. За большие деньги артист согласен шутить на любые темы и собственную позицию будет держать при себе. Галкин* обещает быть очень убедительным и сделать вид, что чужой сценарий – это его собственная работа.

К слову, ранее всплыли грязные подробности интимной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации