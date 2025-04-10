Жасмин рассказала, как Басков испортил ее наряд огнетушителем

Мужчину спасло лишь его отличное чувство юмора

"Натуральный блондин" Николай Басков однажды устроил настоящий переполох на вечеринке, решив добавить "огня" в прямом и переносном смысле. Об этом с улыбкой рассказала певица Жасмин на концерте в Кремле, посвященном 75-летию Александра Буйнова.

По ее словам, история произошла на одном из дней рождений юбиляра. Исполнитель хита "Шарманка" взял огнетушитель, чтобы создать эффектное шоу и, не разобравшись, как он работает, распылил порошок прямо на гостей. Под струю попала и Жасмин – платье, прическа, сумка, все было испорчено.

Однако певица не обиделась. Она призналась, что восприняла все с улыбкой и поблагодарила певца за незабываемый момент. По ее словам, на человека с таким чувством юмора, как у Баскова, долго сердиться просто невозможно. Ситуация завершилась на веселой ноте, но запомнилась звездам надолго.