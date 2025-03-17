Все тело в метастазах: умер популярный российский артист Мещеряков

Смерть звезды сильно огорчила публику

Известный российский артист Виталий Мещеряков, прославившийся после телесериала "Москва. Три вокзала", скончался на 58-м году жизни. Как сообщают СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое было обнаружено всего два месяца назад.

По словам коллег, болезнь развивалась стремительно. В родном культурном учреждении покойного отметили, что на момент ухода артиста метастазы распространились по всему организму. По предварительной информации, любимец публики страдал от рака костного мозга.

Актер скончался 16 марта. Прощание с ним пройдет 18 марта: днем состоится траурная процессия в Мичуринском театре, где он проработал более трех десятилетий. Похоронят артиста на городском кладбище.

Будущая звезда появился на свет в 1968 году. С 1990 года служил в Мичуринском драмтеатре, где сыграл множество знаковых ролей. Также снимался в популярных сериалах, среди которых "Мент в законе" и "Москва. Три вокзала".

В жизни актера было немало испытаний – он в одиночку воспитывал шестерых детей. Смерть знаменитости стала большим ударом для его родных, близких, коллег и многочисленных поклонников.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста, его тело 10 дней пролежало в квартире.