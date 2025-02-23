Стираем пуховик правильно: будет как новый

Важно следовать пяти главным правилам

Совсем скоро придет весна – к этому моменту нужно будет подготовить зимние вещи для складирования. И перед тем, как убрать их в шкаф, крайне важно очистить от различных загрязнений и пятен, появившихся во время носки зимой. Рассказываем, как правильно постирать пуховик, чтобы он был как новый.

Правило №1. За одну стирку нужно стирать только одну куртку, не больше. В противном случае добиться хорошего эффекта не выйдет.

Правило №2. Используем только гель для стирке и лучше, если он будет без добавления энзимов. Порошок, кондиционер, отбеливатель и капсулы для этих целей не подходят.

Правило №3. Обязательно обрабатываем пятна перед стиркой. Для этого подойдут хозяйственное мыло, пятновыводитель или бесцветный гель для посуды если жирное загрязнение.

Правило №4. В барабан следует добавить специальные шары для стирки. Если их нет – подойдут теннисные мячи. Понадобится 3-4 штуки на одну вещь.

Правило №5. Температура стирки не должна превышать 30 градусов. Режим должен быть деликатным, а обороты отжима – минимальными.

Правило №6. Во время сушки куртку нужно расположить на сушилке горизонтально, расстегнув все молнии и кнопки. Если пух внутри собьется в комочки, то его нужно разбивать каждый час сушки, встряхивая и переворачивая вещь. Только после почти полного высыхания предмет можно повесить на плечики.