Знаменитости напомнили все выпады в адрес государства

В России крайне резко относятся к желанию сбежавшего в 2022 году из страны Жерара Депардье вернуться назад. На фоне судебных разбирательств во Франции актер неожиданно изъявил желание снова жить и работать в Москве, несмотря на свои политические заявления. Однако после его слов даже встал вопрос о лишении гражданства, поэтому на радушный прием артист вряд ли может рассчитывать.

Депутат Виталий Милонов считает, что даже с российским паспортом права на приезд в Россию у Депардье нет. Он указал, что впускать в страну людей, которые выступили против ее политики, нельзя.

"Он такой же предатель и приспособленец, как и все те беглые артисты", – говорит законодатель.

Милонов напомнил, что Депардье является очень проблемным человеком. Сейчас его вряд ли хотят видеть в любом государстве ЕС из-за судебных разбирательств, поэтому он и решил, что лучше скроется в России. Однако никто предоставлять ему "спасательный круг" после резких заявлений не будет. Политик пообещал лично проследить за тем, чтобы скандальный артист ни при каких условиях не вернулся в Москву. А если все же его пустят, то он был наказан по российским законам.