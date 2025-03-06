Состояние Миронова ухудшилось: что происходит с народным артистом

Напряженная работа довела знаменитость до проблем со здоровьем

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов угодил в больницу. Поводом стали скачки давления, онемение рук, резкое ухудшение самочувствия. Врачи обнаружили у него проблемы с сердцем и приняли решение поместить в стационар для терапии и наблюдения. После сбора анамнеза оказалось, что трудности у народного артиста со здоровьем уже давно.

В беседе с медиками он рассказал, что невероятно тревожится из-за работы. Все его мысли заняты театром, из-за чего он перестал спать. Сейчас Миронов сидит на успокоительных и снотворных, чтобы как-то стабилизировать свои эмоции, однако за последний год все пришло к тому, что у него началось физическое и моральное истощение.

Около недели артист провел в больнице. Как сообщает женский журнал "Клео.ру", после терапии ему назначили антидепрессанты, попросили исключить сильные физические нагрузки, а также пройти дополнительные обследования.

Миронов попал в больницу вскоре после того, как критики разнесли постановку "Дон Кихот" в Театре Наций. Обозреватели заявили, что не смогли досмотреть ее до конца, поскольку она представляет собой "помойку отсутствующих смыслов". И только некоторые артисты помогают хоть как-то воспринимать это "безобразие".

"Вопрос есть к худруку с прекрасным вкусом и опытом Евгению Миронову, который мог бы хотя бы на час этот беспредел на одном приспособлении сократить", – пишут критики.

Не исключено, что это могло нанести еще больший удар по нестабильному состоянию актера.