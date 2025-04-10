Цыгановой стало плохо из-за поведения Валерия Леонтьева на концерте

Знаменитость не смогла сдержать эмоции

Известная российская исполнительница Вика Цыганова призналась, что была шокирована поведением ее коллеги по звездному цеху Валерия Леонтьева на концерте. После посещения выступления, по словам артистки, ей стало физически плохо – до такой степени, что ее, как она выразилась, "рвало" почти весь вечер.

Звезда нередко высказывается критически о коллегах и в этот раз особенно резко отреагировала на поведение именитого певца. Она подчеркнула, что ее недомогание не было связано с состоянием здоровья, а вызвано исключительно тем, что происходило на сцене. Певица рассказала, что ее тонкая нервная организация не выдержала увиденного.

В недавнем интервью она описала свои эмоции: после концерта муж Вадим сделал ей замечание и посоветовал больше не ходить на такие выступления. Артистка призналась, что в какой-то момент просто не могла поверить, что такое возможно. Особенно ее возмутило то, что Леонтьев начал раздеваться на сцене.

"Меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела", – пожаловалась знаменитость.

Судя по реакции артистки, для нее представление стало настоящим потрясением.

К слову, ранее концертный директор Леонтьева заявил о его уходе из шоу-бизнеса.