Виторган пригрозил бить током россиян, которые снимают на телефон в театре

Актер готов принимать агрессивные меры

Максим Виторган выступил с жестким заявлением в адрес россиян, которые нарушают атмосферу спектакля, доставая телефоны во время представления. Актер признался, что подобное поведение вызывает у него не просто раздражение, а желание применять радикальные меры – вплоть до того, чтобы бить таких зрителей током.

По словам Виторгана, если бы у него был собственный театр, он бы под каждым креслом установил электроды. Он объяснил, что всякий, кто потянется за телефоном во время спектакля, получал бы легкий разряд. Это, как считает артист, стало бы своеобразным способом "помочь зрителю преодолеть невроз" и вернуться к настоящему, живому восприятию происходящего на сцене.

"Будем бить легким разрядом каждого, кто потянется за телефоном. Как собак с ошейниками", – заявил артист.

Особенно звезду возмущают те, кто снимает фрагменты спектакля на камеру, сидя буквально в паре метров от артистов. Он уверен, что такие действия разрушают тонкую связь между публикой и сценой, превращая живое искусство в картинку для соцсетей.

К слову, ранее отец артиста Эммануил Виторган сделал громкое заявление о конфликте РФ с соседним государством.