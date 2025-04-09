Стала известна выручка от бизнеса дочери Дмитрия Маликова

Молодая девушка прекрасно зарабатывает

Стефания Маликова, дочь известного российского исполнителя Дмитрия Маликова, зарабатывает не только на блоге и моде – у нее есть собственная косметическая марка.

Как пишут в социальных сетях, за прошлый год компания звездной наследницы под названием ООО "Бьютибайстеша" показала выручку в 2,8 миллиона рублей. Из этой суммы прибыль составила 1,4 миллиона.

Девушка также развивает бренд одежды, совмещая предпринимательство с публичной жизнью.

Несмотря на неплохие финансовые показатели, источник утверждает, что у нее имеется небольшая задолженность перед налоговой. Сама Маликова пока никак не прокомментировала информацию о долге.