На 63 году умерла знаменитая актриса Памела Бах-Хассельхофф

Свела счеты с жизнью: на 63 году умерла знаменитая актриса
Фото: www.unsplash.com
Поклонники в шоке от случившегося

Американская актриса Памела Бах-Хассельхофф, бывшая супруга актера и певца Дэвида Хассельхоффа, по собственному желанию завершила свое земное пребывание.

Тело 62-летней звезды сериала "Спасатели Малибу" было обнаружено вечером 5 марта в ее доме в Лос-Анджелесе. Родные запереживали, так как долгое время не могли связаться со знаменитостью. В итоге они пришли к ней домой и обнаружили там бездыханное тело женщины.

Полиция не обнаружила рядом с телом предсмертной записки. Семья актрисы выразила глубокую скорбь и поблагодарила всех за слова поддержки, однако попросила уважать их право на личное пространство в этот тяжелый момент и не задавать лишних вопросов.

Покойная была замужем за Дэвидом Хассельхоффом с 1989 по 2006 год, в браке у них родились две дочери. После развода экс-супруги долгое время судились из-за алиментов, окончательно разногласия были урегулированы только в 2017 году.

Актриса начала карьеру в кино в 1983 году с небольшой роли в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Бойцовая рыбка". Однако наибольшую известность ей принесла роль Кей Морган, хозяйки кафе в культовом сериале "Спасатели Малибу", где она снималась с 1989 по 1999 год.

Ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста. Труп звезды 10 дней пролежал дома.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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