Российский актер рассказал, что создатель "Белого лотоса" думает о русских

Российский актер рассказал, что создатель "Белого лотоса" думает о русских
Кадр "Белый лотос", 2025
Сценарист попытался отразить национальный характер в своем проекте

Актер Юрий Колокольников, который снялся в третьем сезоне "Белого лотоса", рассказал о впечатлениях создателя сериала Майка Уайта о русских. Режиссер поделился с ним своим представлением о представителях нации и их особенностях.

"Знаешь, вот вы русские такие большие, мощные, сильные. Но когда напьетесь, то прям чувствуется, что у вас в сердце такая боль. И вы сразу плакать, титьку, мамку, тю-тю-тю", – приводит его слова артист.

Колокольников указал, что, по мнению Уайта, это является паттерном поведения большинства русских граждан. И именно поэтому он приписал такую черту герою российского актера. 

Также Юрий рассказал, что режиссер проекта встречался с такими людьми и в жизни. И ему кажется, что Майк довольно точно смог уловить эту черту россиян.

Источник: Кинопоиск

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