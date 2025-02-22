Драники с грибным соусом: рецепт вкусного блюда из детства

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Есть блюда, которые навсегда остаются в памяти, возвращая своим вкусом в детство, и драники – одно из них. Хрустящие, румяные, они дарят настоящее наслаждение. Это угощение идеально сочетается с грибным соусом. Такое блюдо понравится всем, ведь оно простое в приготовлении, но невероятно вкусное. Представьте аромат жареной картошки, добавьте к нему насыщенный грибной соус, и получится настоящий кулинарный шедевр для семейного ужина.
картофель – 5 шт.;
лук – 1 шт.;
яйцо – 1 шт.;
мука – 2 большие ложки.
Для соуса:
шампиньоны – 200 г;
сливки – 200 мл;
чеснок – 1 долька;
лук – 1 шт.;
сливочное масло – 1 ст. л.;
Для начала нужно натереть картошечку, убрать лишний сок. Добавьте лук, яйцо, муку, сдобрите солью и перцем.
Разогрейте сковороду, обжаривайте небольшие лепешки до золотистой корочки.
Грибочки с луком обжарьте на сливочном масле, добавьте чеснок, влейте сливки, посолите, тушите до загустения.
Драники с грибным соусом – это вкусное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов, но дарит настоящее гастрономическое удовольствие. Подавайте горячими, с зеленью или сметаной.
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