Драники с грибным соусом: рецепт вкусного блюда из детства

Дома все оценят кулинарный шедевр

Есть блюда, которые навсегда остаются в памяти, возвращая своим вкусом в детство, и драники – одно из них. Хрустящие, румяные, они дарят настоящее наслаждение. Это угощение идеально сочетается с грибным соусом. Такое блюдо понравится всем, ведь оно простое в приготовлении, но невероятно вкусное. Представьте аромат жареной картошки, добавьте к нему насыщенный грибной соус, и получится настоящий кулинарный шедевр для семейного ужина.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 2 большие ложки.

Для соуса:

шампиньоны – 200 г;

сливки – 200 мл;

чеснок – 1 долька;

лук – 1 шт.;

сливочное масло – 1 ст. л.;

Подробный рецепт

Для начала нужно натереть картошечку, убрать лишний сок. Добавьте лук, яйцо, муку, сдобрите солью и перцем.

Разогрейте сковороду, обжаривайте небольшие лепешки до золотистой корочки.

Грибочки с луком обжарьте на сливочном масле, добавьте чеснок, влейте сливки, посолите, тушите до загустения.

Драники с грибным соусом – это вкусное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов, но дарит настоящее гастрономическое удовольствие. Подавайте горячими, с зеленью или сметаной.