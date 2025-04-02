Новое политическое заявление Пугачевой шокировало россиян

Публика осталась под впечатлением от услышанного

В ночь на 2 апреля певица Алла Пугачева все же выпустила две композиции, посвященные войне. Артистка посвятила свое творчество героям ВОВ, вызывав неоднозначную реакцию публики.

В одной из них певица поет про диалог сына с матерью, который отправился воевать. Парень умирает и словно бы оставляет послание родительнице через стихи Пугачевой.

"Мам, для тебя я живой // Слышишь, мам // Буду всегда я с тобой // Я проклинаю тот бой, мам // Что разлучил нас с тобой", – исполняет она в песне.

Россияне были шокированы композицией. Многие в комментариях отметили, что песня стала одной из самых проникновенных, которые они слышали за последнее время.

"У меня нет сына. Но я реву! До глубины души! Сердце в клочья!",

"Исполнение сразу напомнило, почему Аллу Борисовну так любили и почитали. Алла Борисовна не только певица, Алла Борисовна – великая актриса, которая песней так передает эмоцию, что мурашки бегут по коже",

"Возникает состояние шока. Вот оно истинное горе, разрывающая боль", – пишут люди.

Некоторые посчитали, что песня является новым антивоенным высказыванием Пугачевой, из-за чего она подверглась критике.

"Обелиться хочет, а песенки так себе",

"Всего, чего добилась в Союзе, взяла и бросила, а теперь плачет по утраченому", – негодует публика.

Ранее Цыганова вступилась за "отмененную" в России Пугачеву.