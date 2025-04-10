Саша Петров назвал сына Федором

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Популярный российский актер Саша Петров официально подтвердил радостную новость: 6 апреля в его семье произошло пополнение – родился сын. Об этом сначала стало известно от матери артиста, а на следующий день сам молодой отец опубликовал обращение в соцсетях, где с теплотой поделился счастьем отцовства.
Мальчика решили назвать Федором Александровичем. Имя вызвало бурное обсуждение в Сети – поклонники делятся мнениями, поздравляют семью и желают здоровья малышу. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
Сам актер не стал скрывать эмоции: в своем блоге он поблагодарил любимую женщину за прекрасного сыночка, добавив, что считает ее настоящей богиней.
По имеющейся информации, мужчина присутствовал при родах и поддерживал любимую на всех этапах. Сейчас пара принимает поздравления от друзей, коллег и поклонников, а интернет-публика с нетерпением ждет новых подробностей о маленьком Федоре.
К слову, ранее были раскрыты баснословные гонорары артиста.
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