Саша Петров назвал сына Федором

Любимая супруга подарила актеру долгожданного наследника

Популярный российский актер Саша Петров официально подтвердил радостную новость: 6 апреля в его семье произошло пополнение – родился сын. Об этом сначала стало известно от матери артиста, а на следующий день сам молодой отец опубликовал обращение в соцсетях, где с теплотой поделился счастьем отцовства.

Мальчика решили назвать Федором Александровичем. Имя вызвало бурное обсуждение в Сети – поклонники делятся мнениями, поздравляют семью и желают здоровья малышу. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Сам актер не стал скрывать эмоции: в своем блоге он поблагодарил любимую женщину за прекрасного сыночка, добавив, что считает ее настоящей богиней.

По имеющейся информации, мужчина присутствовал при родах и поддерживал любимую на всех этапах. Сейчас пара принимает поздравления от друзей, коллег и поклонников, а интернет-публика с нетерпением ждет новых подробностей о маленьком Федоре.

К слову, ранее были раскрыты баснословные гонорары артиста.