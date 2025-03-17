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Общественники, активисты и прочие неравнодушные граждане часто требуют отменить того или иного исполнителя. Киркорову и Лолите все не могут простить печально известную "голую вечеринку". Орбакайте поплатилась тем, что ее мать уехала из России и живет с иностранным агентом.
А кого отменила бы чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук Мария Захарова из МИДа, будь на то ее воля?
"Есть такой артист, которого я бы отменила, – заявила она во время снятого на премии "Виктория" "ШБ-шоу" участника "Фабрики звезд-7" Геры Иващенко. – Зеленский! Не игрок больше!"
С этим утверждением и не поспоришь. "Крыть нечем!" – смеется Мария Захарова.
Напомним, Владимир Зеленский получил известность как шоумен, актер кино и дубляжа, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, певец, пародист и юморист. Карьерный путь начал с участия в КВН. Он принимал участие в производстве свыше двух десятков кинофильмов и телесериалов в качестве актера. И на этой ниве его путь был более успешным, чем на посту президента недружественного России государства.
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