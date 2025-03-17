"Я бы его отменила": Мария Захарова из МИД назвала имя отыгравшего свое артиста

"Я бы его отменила": Мария Захарова из МИД назвала имя отыгравшего свое артиста
Фото: Утро.ру
Мария Захарова - директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации - известна своей принципиальностью, взвешенность и остроумием. Она рассказала, какого артиста следовало бы отменить.

Общественники, активисты и прочие неравнодушные граждане часто требуют отменить того или иного исполнителя. Киркорову и Лолите все не могут простить печально известную "голую вечеринку". Орбакайте поплатилась тем, что ее мать уехала из России и живет с иностранным агентом. 

А кого отменила бы чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук Мария Захарова из МИДа, будь на то ее воля? 

"Есть такой артист, которого я бы отменила, – заявила она во время снятого на премии "Виктория" "ШБ-шоу" участника "Фабрики звезд-7" Геры Иващенко. – Зеленский! Не игрок больше!"

С этим утверждением и не поспоришь. "Крыть нечем!" – смеется Мария Захарова. 

Напомним, Владимир Зеленский получил известность как шоумен, актер кино и дубляжа, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, певец, пародист и юморист. Карьерный путь начал с участия в КВН. Он принимал участие в производстве свыше двух десятков кинофильмов и телесериалов в качестве актера. И на этой ниве его путь был более успешным, чем на посту президента недружественного России государства. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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