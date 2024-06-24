Подруги изменили план Чернышева на поминки Заворотнюк

Все произошло не так, как хотел убитый горем муж

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Несмотря на тревожные прогнозы, многие все же верили, что артистке удастся победить недуг. Однако, к сожалению, чудо не случилось – знаменитость умерла. Теперь же вскрываются любопытные подробности прощания с артисткой. Оказалось, что план ее мужа, фигуриста Петра Чернышева на поминки был сорван.



Такой информацией с общественностью поделилась близкая подруга семьи Татьяна Навка. Она рассказала, что фигурист настаивал на "безалкогольной вечеринке". Действительно, прощание с яркой артисткой больше походило на праздник, близкие Анастасии вспоминали лучшие моменты из ее жизни и с улыбкой провожали актрису в последний путь.

Муж Заворотнюк хотел, чтобы прощание прошло без спиртных напитков, однако подруги Анастасии были против, так как хорошо знали – веселая актриса не одобрила бы такой подход, так как сама любила иногда пропустить бокальчик хорошего вина. Когда знаменитость навещали в больнице, она с подружками находила повод выгнать супруга из палаты, чтобы спокойно выпить бокальчик.

В итоге и на поминках, несмотря на позицию Чернышева, подружки покойной подняли за нее бокалы. Впрочем, в конце-концов вдовец согласился с тем, что Анастасия была бы рада таким проводам в последний путь.

К слову, ранее стало известно, чем занимается Петр Чернышев после смерти его жены Анастасии Заворотнюк.