Несколько участников выгнали с популярного шоу из-за ссоры с Лазаревым

Это пришлось сделать, чтобы артист согласился вернуться на программу в качестве члена жюри

Певец Сергей Лазарев, который в прошлом году принял решение покинуть проект "Ну-ка, все вместе", все же возвращается в шоу. Такое решение приняли его продюсеры, уговорившие артиста снова стать членом жюри, но на определенных условиях.

Как рассказал Николай Басков, он отказывался вести передачу без своего близкого друга Лазарева. Также много зрителей писали в редакцию с просьбой договориться с артистом о возобновлении сотрудничества – после шести лет они не могли представить шоу без его участия.

Сергей согласился, но только в том случае, если с проекта выгонят всех членов жюри, с которыми у него были конфликты. В частности это касалось фониатра Льва Рудина. В одном из последних выпусков их перепалка едва не переросла в рукопашную.

"Конечно, удалось (уладить конфликты). Фониатра больше нет!" – радостно рассказал Басков.

Известно, что у исполнителя "Шарманки" тоже были непростые отношения с экспертом. Однажды Николай даже послал Рудина во время съемок на три буквы и отказался дальше продолжать вести передачу.