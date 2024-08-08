МК: Пугачева удивила россиян реакцией на атаку Курской области

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Алла Пугачева, которая ранее возмущенно комментировала ракетный обстрел Киева, решила промолчать по поводу продолжающихся боев в Курской области. Внимание на это обратили СМИ и россияне, которые не скрывают возмущения от отсутствия какой-либо реакции со стороны артистки.
В социальных сетях Пугачевой не было ни слова об нападении на российский регион, поэтому народ решил напрямую поинтересоваться в комментариях о ее отношении к происходящему. Пока артистка так и не ответила на их обращения.
"Напишите что-нибудь про Курск! Сегодня дрон убил беременную женщину", – умоляют ее люди.
Это не первый раз, когда Пугачева ничего не говорит о происходящих в России громких событиях. До этого она не стала делать заявлений о теракте в "Крокусе", за что россияне тоже ее осудили. После нападок Алла Борисовна все же высказалась, указав, что скорбь должна быть в душе, а не на публике.
Ранее стало известно тайном выступлении Пугачевой в Юрмале.
Американцы уверяют, что не имеют к этому отношения