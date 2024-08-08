МК: Пугачева удивила россиян реакцией на атаку Курской области

Люди не понимают, как звезда может игнорировать подобное событие

Алла Пугачева, которая ранее возмущенно комментировала ракетный обстрел Киева, решила промолчать по поводу продолжающихся боев в Курской области. Внимание на это обратили СМИ и россияне, которые не скрывают возмущения от отсутствия какой-либо реакции со стороны артистки.

В социальных сетях Пугачевой не было ни слова об нападении на российский регион, поэтому народ решил напрямую поинтересоваться в комментариях о ее отношении к происходящему. Пока артистка так и не ответила на их обращения.

"Напишите что-нибудь про Курск! Сегодня дрон убил беременную женщину", – умоляют ее люди.

Это не первый раз, когда Пугачева ничего не говорит о происходящих в России громких событиях. До этого она не стала делать заявлений о теракте в "Крокусе", за что россияне тоже ее осудили. После нападок Алла Борисовна все же высказалась, указав, что скорбь должна быть в душе, а не на публике.

Ранее стало известно тайном выступлении Пугачевой в Юрмале.