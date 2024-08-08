МК: Пугачева удивила россиян реакцией на атаку Курской области

Реакция Пугачевой на атаку Курской области возмутила россиян
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Люди не понимают, как звезда может игнорировать подобное событие

Алла Пугачева, которая ранее возмущенно комментировала ракетный обстрел Киева, решила промолчать по поводу продолжающихся боев в Курской области. Внимание на это обратили СМИ и россияне, которые не скрывают возмущения от отсутствия какой-либо реакции со стороны артистки.

В социальных сетях Пугачевой не было ни слова об нападении на российский регион, поэтому народ решил напрямую поинтересоваться в комментариях о ее отношении к происходящему. Пока артистка так и не ответила на их обращения.

"Напишите что-нибудь про Курск! Сегодня дрон убил беременную женщину", – умоляют ее люди.

Это не первый раз, когда Пугачева ничего не говорит о происходящих в России громких событиях. До этого она не стала делать заявлений о теракте в "Крокусе", за что россияне тоже ее осудили. После нападок Алла Борисовна все же высказалась, указав, что скорбь должна быть в душе, а не на публике.

Ранее стало известно тайном выступлении Пугачевой в Юрмале.

Источник: Московский комсомолец
По теме

В США озвучили отношение к нападению ВСУ на Курскую область

Американцы уверяют, что не имеют к этому отношения

В Крыму потребовали нанести сокрушительный удар по местным "ждунам"

Неприятный феномен стал достаточно распространенным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей