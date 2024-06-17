Чернышев ежедневно приходит к Заворотнюк на кладбище

Мужчина выглядел почерневшим от горя

После кончины Анастасии Заворотнюк ее супруг Петр Чернышев ежедневно приносит на могилу возлюбленной цветы. 53-летнего фигуриста регулярно видят на Троекуровском кладбище либо одного, либо в компании дочки Милы.

На могиле вдовец всегда следит, чтобы венки и цветы стояли красиво, все было ухожено. Рядом с местом упокоения актрисы он находится около часа в день. Очевидцы утверждают, что Чернышев до сих пор не оправился после потери любимой и выглядит почерневшим и осунувшимся от горя.

Последние пять лет спортсмен сделал все возможное, чтобы спасти Заворотнюк от онкологии. Он пытался договориться со всеми врачами, чтобы провести ей операцию, а также искал альтернативные методы лечения. Ежедневно он был рядом с Анастасией в больнице во время терапии, а по ночам репетировал для шоу Навки.

Отношения актрисы и фигуриста начались в 2007 году во время участия в ледовом проекте. Тогда им пришлось закончить прошлые романы из-за внезапно вспыхнувших чувств. Петр и Анастасия признавались, что это была любовь с первого взгляда. Свадьбу они сыграли почти через полгода после знакомства.

Ранее старшая дочь Заворотнюк сообщила, что мать подала ей сигнал с того света.