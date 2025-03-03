Украинцы устроили скандал после церемонии "Оскар"

Церемония "Оскара" закончилась скандалом из-за Украины
Кадр трансляции "Оскара"

Церемония награждения кинопремией "Оскар" завершилась в США, принеся пять наград фильму "Анора" с участием русских актеров. Картина взяла статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер", "Лучший и "Лучший оригинальный сценарий". Режиссер Шон Бейкер стал настоящим триумфатором вечера – до него столько же наград получал только Уолт Дисней, но за несколько работ. Юрий Борисов проиграл Кирану Калкину, чего, впрочем, ждали многие критики.

Актеры и другие участники съемочной группы были невероятно счастливы, что фильм удостоился такой высокой оценки со стороны Американской киноакадемии кинематографии. Однако это вызвало жуткое возмущение среди украинцев.

В социальных сетях они начали оставлять гневные комментарии под новостями и любыми публикациями об "Аноре". Больше всего они были недовольны тем, что премий удостоился фильм, в котором принимали участие российские актеры, ранее снимавшиеся в патриотических проектах на родине. 

"Фильм про проститутку и русского Ивана. Тогда "Оскара" нужно каждому россиянину давать!",

"Ну все, "Оскар" точно умер",

"А как же санкции против русских?! Или уже все?",

"Точно российские олигархи заплатили, чтобы их фильм победил", – пишут в соцсетях.

Вместе с этим во время награждения "Аноры" произошла проукраинская провокация. Актриса Дэрил Ханна, которая вручала награду за "Лучший монтаж", выкрикнула экстремистский проукраинский лозунг и подняла два пальца вверх. 

Однако были и артисты, которые поддержали Юрия Борисова. Например, Роберт Дауни младший во время объявления победителя за "Лучшую мужскую роль второго плана" похвалил российского актера и заявил, что у него большое будущее, сообщает женский журнал "Клео.ру"

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