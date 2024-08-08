Дачу Пугачевой решили сдать в аренду за 2 миллиона рублей в месяц

От жилплощади давно хотят избавиться

После известных событий зимы 2022 года практически все семейство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой сбежало за границу. При этом здесь у артистки осталось много недвижимости и предметов роскоши. В распоряжении журналистов появилась информация о судьбе подмосковной дачи певицы.



Звезда передала элитный особняк своему внуку Никите Преснякову. Стоит это отметить, что парень также решил строить свою жизнь за пределами России. Любопытно, что на протяжении почти года от дачи Пугачевой пытались избавиться. Дом хотели продать за 150 миллионов рублей, но желающих не нашлось.

Получать барыш с дорогостоящей недвижимости владельцы все же хотят. Выяснилось, что особняк Пугачевой начали сдавать в аренду за сумму в два миллиона рублей в месяц. Также при доплате в размере 90 тысяч в месяц можно получить услуги опытной управляющей, которая будет следить за элитным жилищем.