Советская актриса призвала выгнать Урганта из России

Знаменитость посчитали предателем за его отказ поддержать родную страну

Народная артистка РСФСР Тамара Семина отреагировала на новость о возможном признании Ивана Урганта иноагентом. Советская актриса уверена, что известный телеведущий достоин более жестокого наказания.

По ее словам, Ургант является недостойным человеком, которого не следует продвигать в медийном пространстве. Она считает, что артист является настроящим предателем родной страны.

"Надо его не просто признать иноагентом, а запретить въезд в Россию. Ужас один!" – возмущается Семина.

Артистка выразила мнение, что до 2022 года Родина фактически обеспечивала Урганта всем необходимым, давала богатства и открывала перед ним все двери. Но до сих пор он не уехал из страны, поскольку пытался получить больше прибыли.

Ранее о наказании для Урганта высказался Владимир Познер, с который давно поддерживает близкую дружбу с телеведущим. Он отметил, что подобные инициативы вызывают у него исключительно неловкость, но ничего сделать с этим он не может.

Признать Урганта иноагентом захотели после новости, что артист зарегистрировал собственное ИП во Франции, основная деятельность которого направлена на съемки и производство шоу. Тогда знаменитость отмечал, что не планирует уезжать из-за этого из России.