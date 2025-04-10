Советская актриса призвала выгнать Урганта из России

Оскандалившегося Урганта погнали из России
Иван Ургант. Фото: соцсети
Знаменитость посчитали предателем за его отказ поддержать родную страну

Народная артистка РСФСР Тамара Семина отреагировала на новость о возможном признании Ивана Урганта иноагентом. Советская актриса уверена, что известный телеведущий достоин более жестокого наказания.

По ее словам, Ургант является недостойным человеком, которого не следует продвигать в медийном пространстве. Она считает, что артист является настроящим предателем родной страны.

"Надо его не просто признать иноагентом, а запретить въезд в Россию. Ужас один!" – возмущается Семина.

Артистка выразила мнение, что до 2022 года Родина фактически обеспечивала Урганта всем необходимым, давала богатства и открывала перед ним все двери. Но до сих пор он не уехал из страны, поскольку пытался получить больше прибыли.

Ранее о наказании для Урганта высказался Владимир Познер, с который давно поддерживает близкую дружбу с телеведущим. Он отметил, что подобные инициативы вызывают у него исключительно неловкость, но ничего сделать с этим он не может.

Признать Урганта иноагентом захотели после новости, что артист зарегистрировал собственное ИП во Франции, основная деятельность которого направлена на съемки и производство шоу. Тогда знаменитость отмечал, что не планирует уезжать из-за этого из России.

Источник: Абзац

Хитрый трюк русских военных вызвал восхищение в Британии

Иностранцы внимательно следят за достижениями нашей армия

Россия уничтожила главный центр по производству боеприпасов на Украине

ВСУ пожаловались на способность ВС РФ обнаруживать позиции противника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей