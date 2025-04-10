Шукшина назвала имя способного заменить Киркорова на сцене артиста

В Тобольске завершился Четвертый открытый современного и актуального кино "Алафейская гора". Жюри полного метра возглавляла Заслуженная артистка России Мария Шукшина, которая славится правдолюбием.

Концерт закрытия фестиваля и церемонию вручения наград завершало выступление Гоши Куценко, которого зрители знают по фильмам "Антикиллер", "Непослушники", Любовь-морковь" и сотням других. В конце своей программы артист пожелал всем скорейшей победы. И эти слова откликнулись в сердце патриотично настроенной Марии Шукшиной.

"Куценко вместо Киркорова! Это самое нужное сейчас!" – сказала Мария Васильевна. А к мэру Тобольска она обратилась с просьбой: "Берегите ваш прекрасный русский город от всяких там киркоровых".

Напомним, конфликт Марии Шукшиной и Филиппа Киркорова разгорелся еще в 2022 году. Тогда Мария Васильевна раскритиковала образ Ипполита из новогодней пародии на фильм "Ирония судьбы" в исполнении Филиппа Бедросовича. Шукшина охарактеризовала эту юмористическую картину как "приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе".

"С такой фамилией и такая злая. Я все ей покоя не даю. Может, она в меня влюблена?" – в ответ задал риторический вопрос король российской эстрады. И заявил, что прощает Шукшину.