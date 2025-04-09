Познер высказался о наказании для Урганта в России

Знаменитость отметил, что не может помочь своему коллеге в этом вопросе

Минюст РФ начал проверку деятельности Ивана Урганта, чтобы выяснить, усматриваются ли в ней признаки "иностранного влияния". Разборки начались после обращения депутата ГД Николая Новичкова. И хотя никаких доказательств он не представил, законодатель отметил, что процедура лишней не будет, учитывая молчание знаменитости на политическую тему.

На подобную инициативу отреагировал друг и давний коллега Урганта Владимир Познер. В беседе с журналистами он признался, что это вызвало у него неоднозначные чувства.

"Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать", – указал ведущий.

Сейчас ходят слухи, что Познер и Ургант готовят новый проект для Первого канала. Ранее Владимир Владимирович указывал, что будущий документальный фильм находится на первичной стадии разработки – других подробностей он не предоставил. Однако после того, как Иван опубликовал на своей странице новое фото с коллегой из Казахстана, начали поговаривать о возвращении ведущего на ТВ в ближайшем будущем.

Различные источники также сообщали, что Ургант действительно ведет переговоры по возобновлении работы на Первом канале и даже готов на различные компромиссы, поскольку невероятно соскучился по публике. Подтверждения этой информации не было.