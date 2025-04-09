Малахов сообщил о влюбленности Елены Степаненко

"Богатая и влюбленная": Елену Степаненко засняли с известным телеведущим
Елена Степаненко. Кадр: YouTube
После развода знаменитость расцвела

72-летняя Елена Степаненко, похоже, снова счастлива – и не только на сцене. Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов выложил видео, где он нежно обнимает юмористку, целует ей руки и с удовольствием кружит ее в танце.

На кадрах юмористка блистает в стильном платье, с макияжем и роскошной укладкой. Шоумен добавил к ролику интригующую подпись, в которой назвал артистку "богатой, красивой и влюбленной".

Фото: соцсети

Этого слова фанаты ждали давно. После болезненного развода с Евгением Петросяном актриса комедийного жанра почти не делилась подробностями личной жизни. Публика видела ее чаще в одиночестве и только на сцене. Но теперь, судя по всему, все изменилось – хотя имя нового избранника артистка по-прежнему держит в тайне.

Ее молчание особенно контрастирует с активностью бывшего мужа, который давно демонстрирует идиллию с молодой супругой Татьяной Брухуновой. Степаненко же не отвечает на его выпады, не устраивает скандалов – просто живет дальше. И, судя по счастливым глазам на видео, все у знаменитости хорошо.

К слову, недавно новой жене юмориста пришлось оправдываться из-за очередного скандала со Степаненко.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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