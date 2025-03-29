Продавщица отказалась обслуживать покупающего алкоголь Ефремова после УДО

Продавщица отказалась обслуживать покупающего алкоголь Ефремова после УДО
Михаил Ефремов. Фото: АГН "Москва"
В ларек у дома знаменитости путь заказан

Сотрудница ближайшего к дому Ефремова алкомаркета крайне категорично относится к зависимости артиста, из-за которой он устроил смертельное ДТП. Женщина в разговоре с журналистами пообещала, что после УДО знаменитости не продаст ему ничего из ассортимента магазина.

Продавщица указала, что если встать на сторону родственников погибшего, то правильным было бы не отпускать ничего из алкоголя Михаилу Ефремову. Поэтому если она снова увидит знаменитость у кассы, то откажется его обслуживать.

"Я не дорожу никакой работой, поэтому мне все равно. Если я захочу, я не буду (продавать ему алкоголь)", – сказала женщина.

Напомним, освобождение Ефремова должно состояться 9 апреля. Наркологи не испытывают оптимизма по поводу полного излечения артиста, пока он находился за решеткой. По их словам, воздержание не является достаточно эффективным способ справиться с недугом, поэтому при возвращении в привычную среду он может снова сорваться.

Источник: Абзац

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