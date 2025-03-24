Домработница Люся рассекретила настоящую причину эмиграции Пугачевой

Домработница Люся рассекретила настоящую причину эмиграции Пугачевой
Людмила Дороднова – сама известная домбработница страны. Все ее знают как "Люсю", которая 15 лет вела домашнее хозяйство у Тамары Миансаровой, потом 26 лет занималась бытом у Аллы Пугачевой, а после развода Примадонны ведала уборкой и готовкой у Филиппа Киркорова. Сегодня Люсе 83 года, она на пенсии, живет в "однушке" на окраине Москвы.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз. Этой зимой Алла Борисовна уехала на Кипр – там у нее есть и квартира, и третье по счету гражданство.

– Скорее всего, она просто подумала о детях, – рассекретила настоящую причину эмиграции Пугачевой Людмила Дороднова. – Когда я работала с Ларисой Мондрус, она тоже решила уехать – в Германию. Я у нее спросила тогда: "Лариса, зачем вы уезжаете-то? Чего вам здесь не хватает?" А она ответила: "Тут не дают работать так, как ты хочешь" (официальная критика ее не приняла, а певица отказывалась петь идеологически выдержанную "гражданскую тематику", в итоге была лишена эфиров и сольных концертов – Прим. ред.).

При этом Люся против того, чтобы эмигрировавшую Пугачеву клеймили и порицали. Особенно ее возмущают фильмы-разоблачения, которые выходят на телевидении и искажают образ Народной артистки СССР. "Лучше бы эти критиканы не говном ее поливали, а подумали о том, что у нее дети есть, которым она нужна, и дали бы ей спокойно пожить. Сколько можно издеваться над ней и писать гадости?! Было бы ей 50 лет… А сейчас у нее возраст немаленький (75 лет – Прим. ред.) – можно уже оставить человека в покое", – заявила домбработница Люся. 

Она призналась, что считает Пугачеву великой и лучшей. "У меня в жизни было две главные семьи – начиная от Аллы Пугачевой и заканчивая Филиппом Киркоровым", – пояснила Дороднова.

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Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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