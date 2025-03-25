Господи, помилуй: как выглядит в гробу умершая от рака Лариса Голубкина

В столице прощаются с Ларисой Голубкиной. Корреспондент "Утро.ру" присутствует на панихиде в храме.

Звезда фильма "Гусарская баллада" умерла 22 марта на 86 году жизни. В последние годы она жила в пансионате администрации президента "Сосны". А последние дни актриса провела в хосписе – у нее было два вида рака. В том числе и макроглобулинемия Вальденстрема – это злокачественное заболевание крови. Звезде был присвоен паллиативный статус – вылечить даже при помощи "химии" ее было уже невозможно. Голубкина перед смертью не ела, не пила и не вставала, похудев, как рассказал Стас Садальский, до 30 килограммов. Из-за болезни Паркинсона и нарушения работы мозга она ослепла и оглохла.

Но для похорон над бренным телом долго колдовал специалист по посмертному макияжу – танатокосметолог. Было важно, чтобы красивая при жизни звезда не выглядела в гробу усохшей старушкой. С помощью специальных румян облик покойницы был приближен к прижизненному, а тональный крем помог скрыть одутловатость и припухлости.

В красивом платье, в легком газовом платке на голове, она и в своем последнем путешествии была красавицей...

Похоронят Ларису Голубкину на Троекуровском кладбище столице, где покоятся многие ее коллеги.