Страшное совпадение: от мистики в датах смерти отца и матери Киркорова мороз по коже

Страшное совпадение: от мистики в датах смерти отца и матери Киркорова мороз по коже
Фото: Дни.ру
"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15.37 ушел из жизни мой папа - Народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал на своей странице Филипп Киркоров. Вообще, в датах ухода из жизни двух близких ему людей есть что-то мистическое.

Матери Филиппа Киркорова – ведущей концертов Виктории Киркоровой не стало 30 апреля 1994 года. Она умерла ровно в день рождения своего любимого сына – ему исполнилось 27 лет. Похоронили Викторию Марковну в Софии.

Позже Филипп скажет: "Когда мама умирала, она понимала, что умирает в этот день, и попросила дать ей обещание. "В этот день всегда пой. Занимайся тем, чем ты занимаешься всю жизнь. Но не думай о том, что меня не будет", – сказала она"

А Бедрос Киркорова пережил ее на 31 год, успев еще раз жениться. Сейчас Филипп Киркоров будет заниматься достойными отца короля российской эстрады похоронами – скорее всего Бедрос упокоится на престижном Троекуровском кладбище Москвы.

Фото: Дни.ру

Но и в дате его смерти есть мистика, от которой мороз по коже. 40 дней со дня смерти Бедроса Киркорова придутся на 26 апреля. На этот день намечен второй сольный концерт Филиппа Киркорова в БКЗ "Октябрьский" Петербурга, все билеты на который продан. С этой программой король российской эстрады намеревался вернуться на сцену после долгой паузы. И поклонники очень надеются, что король российской эстрады не станет отменять выступление, а посвятит ему своему легендарному отцу – звезде советской, российской и болгарской сцены Бедросу Киркорову. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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