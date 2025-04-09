Никто не знал: озвучен скрытый диагноз Паши Техника

О нем стало известно только после кончины блогера

Во время нахождения Паши Техника в тайской больнице никто из врачей и родственников даже не догадывался, что знаменитость, помимо наркозависимости и поражения легких, страдает еще одним скрытым недугом. Только после вскрытия у него обнаружили рак легких, который начал прогрессировать.

Такой диагноз значится в заключении о смерти рэпера, выданном врачами в Таиланде. Онкологи полагают, что если бы не увлечение запрещенными препаратами и своевременное обращение за помощью к медикам, Паша вполне мог прожить долгую жизнь даже с таким диагнозом.

При этом бывшая жена Техника Ева Карицкая уверена, что артиста можно было спасти, но всему помешало качество медицинской помощи в тайских больницах. По ее словам, местные врачи не обладали достаточной квалификацией и были очень медлительными.

Карицкая вспомнила, как Пашу долго отказывались подключать к ИВЛ, уверяя их, что не умеют этого делать.

"Потом оказалось, что это делается на втором этаже. И его нужно вести на второй этаж, а это невозможно из-за того, что он подключен к аппаратам", – поделилась она.

Бывшая супруга рассказала, что также медики не допускали в рэперу специалистов без тайского медобразования и не позволяли перевезти его в другое учреждение. В результате спасти его не удалось.

Ранее врач рассказал, из-за чего у Паши Техника развилась пневмония.