Гречневая каша с мясом: как приготовить вкусный и полезный ужин

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После долгого дня всегда хочется чего-то сытного, но при этом не слишком сложного в приготовлении. Гречневая каша с мясом – именно такое блюдо. Оно получается насыщенным, ароматным и очень полезным. Гречка богата витаминами и микроэлементами, а мясо добавляет белка, делая ужин сбалансированным.
Для приготовления лучше всего подойдет говядина, свинина или курица – выбирайте по вкусу. На полкило мяса нужно где-то полтора стакана крупы и 3 стакана воды.
Мясо нарезают небольшими кусочками, обжаривают с луком и морковью, а затем тушат с заранее промытой гречкой – обжаренное мясо с крупой нужно просто залить водой и тушить 20 минут на сковороде. В процессе крупа впитывает ароматы и становится особенно нежной.
Для того чтобы вкус получился более насыщенным, можно добавить чеснок и специи. Хорошо подойдут паприка, черный перец и щепотка сушеных трав.
Готовую кашу лучше оставить под крышкой на 10 минут – так она станет еще ароматнее. Подавать можно с зеленью и овощами. Такой ужин понравится и взрослым, и детям, а его приготовление не займет много времени.
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