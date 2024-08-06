Журналистка Пугачева запросила СК проверить Собчак по делу Ростеха

Старая история может выйти боком блондинке

Над популярной журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак снова сгущаются тучи. Многие считают женщину непотопляемой благодаря влиятельным покровителям – из самых запутанных и сомнительных историй знаменитость всегда выходит без потерь. Однако ее персона на особом счету у недоброжелателей. Так, бывшая колумнистка популярного журнала "Татлер" Юния Пугачева даже дошла до Следственного комитета.



Журналистка потребовала провести проверку звезды по двум статьям. Пугачева поделилась подозрениями по поводу нашумевшего дела вокруг шантажа руководителя крупнейшей российской корпорации Ростех Сергея Чемезова.

Еще в начале года нескольких работников Собчак признали виновными по делу о вымогательстве у крупного бизнесмена 11 миллионов рублей. При этом их руководительница Ксения умудрилась отвертеться даже от допроса в качестве свидетеля.

Пугачева же уверена, что популярная блондинка сама замешана в резонансном деле. Теперь Юния требует проверить действия журналистки по статьям о клевете и неприкосновенности частной жизни.

Тем временем, Собчак продолжает беззаботно радоваться жизни. Недавно она поразила публику, выложив откровенную фотографию – звезда показала голое тело в необычном стильном платье.