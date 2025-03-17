"Хочу всем передать": Ревва сделал громкое заявление о своем отношении к России

"Вставай, страна огромная, // Вставай на смертный бой // С фашистской силой темною, // С проклятою ордой!" - этой патриотической песней периода Великой Отечественной войны, ставшей гимном защиты Отечества, открылся концерт лауреатов премии "Золотой граммофон". Исполнял ее хором с другими артистами и Александр Ревва. Корреспондент "Утро.ру" задал ему прямой вопрос об отношении к России в этот драматический момент истории.

Многих артистов сегодня упрекают в том, что они, мол, не высказываются о текущей политической ситуации, не заявляют громко о своей гражданской позиции. Хотя сегодня прозвучавший 90 лет назад вопрос Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" как никогда актуален. Поэтому и интересно было узнать, с кем сегодня уроженец Донецка Александр Ревва.

Ведь этого актера, телеведущего певца и шоумена часто упрекают в том, что он-де покинул Россию и вообще не с нами. Ему надоели все эти дурацкие разговоры, и он решил поставить точку всем домыслам и сплетням.

"Я стараюсь не обращать внимания на чушь, которая про меня публикуется, – говорит артист. – Тем более, это может быть какая-то заказная история, чтобы меня в глазах людей как-то опорочить. Но я всем хочу передать следующее: Россия для меня – страна, которая подарила мне семью, признание, зрительскую любовь и вообще все, что у меня есть. Я люблю Москву – это лучший город на земном шаре. Люблю Россию – потому что у нее самая широкая душа. А еще я люблю русскую кухню и в итоге постоянно борюсь с лишним весом (улыбается)".