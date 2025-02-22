Закуска из лаваша с курицей и грибами: быстрый рецепт сытного ужина

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Быстро и сытно накормить семейство можно без лишних хлопот. Отличный вариант – закуска из лаваша с курицей и грибами. Это простое, но очень вкусное угощение, которое понравится всем.
– 2 листа лаваша;
– 300 г мяса куры без костей;
– 200 г шампиньонов;
– 100 г сырной стружки;
– 2 ст. л. сметаны.
Мясо куры нужно нарезать небольшими кусочками и обжарить на масле до румяности. Добавить нарезанные грибочки, посолить, поперчить и тушить до готовности. В конце добавить сметану и сырную стружку, перемешать.
Начинку выложить на лаваш, свернуть рулетом и разрезать на порционные кусочки. Теперь осталось обжарить ароматное блюдо с двух сторон на сухой сковороде до хрустящей корочки.
Подавать горячими – с соусом или свежими овощами. Будьте готовы к тому, что эту закуску разберут мгновенно, поэтому лучше сразу сделать двойную порцию.
Беседы носили неофициальный характер