Закуска из лаваша с курицей и грибами: быстрый рецепт сытного ужина

Закуска из лаваша с курицей и грибами: быстрый рецепт сытного ужина
Картинка: сгенерировано ИИ
Все точно будут требовать добавку, лучше приготовить побольше

Быстро и сытно накормить семейство можно без лишних хлопот. Отличный вариант – закуска из лаваша с курицей и грибами. Это простое, но очень вкусное угощение, которое понравится всем.

Ингредиенты:

– 2 листа лаваша;

– 300 г мяса куры без костей;

– 200 г шампиньонов;

– 100 г сырной стружки;

– 2 ст. л. сметаны.

Подробный рецепт

Мясо куры нужно нарезать небольшими кусочками и обжарить на масле до румяности. Добавить нарезанные грибочки, посолить, поперчить и тушить до готовности. В конце добавить сметану и сырную стружку, перемешать.

Начинку выложить на лаваш, свернуть рулетом и разрезать на порционные кусочки. Теперь осталось обжарить ароматное блюдо с двух сторон на сухой сковороде до хрустящей корочки.

Подавать горячими – с соусом или свежими овощами. Будьте готовы к тому, что эту закуску разберут мгновенно, поэтому лучше сразу сделать двойную порцию.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Стало известно о тайных переговорах России и США по Украине

Беседы носили неофициальный характер

Лавров раскрыл новые подробности переговоров в Эр-Рияде

Стороны обсуждали не только украинский вопрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей