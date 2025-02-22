Закуска из лаваша с курицей и грибами: быстрый рецепт сытного ужина

Все точно будут требовать добавку, лучше приготовить побольше

Быстро и сытно накормить семейство можно без лишних хлопот. Отличный вариант – закуска из лаваша с курицей и грибами. Это простое, но очень вкусное угощение, которое понравится всем.

Ингредиенты:

– 2 листа лаваша;

– 300 г мяса куры без костей;

– 200 г шампиньонов;

– 100 г сырной стружки;

– 2 ст. л. сметаны.

Подробный рецепт

Мясо куры нужно нарезать небольшими кусочками и обжарить на масле до румяности. Добавить нарезанные грибочки, посолить, поперчить и тушить до готовности. В конце добавить сметану и сырную стружку, перемешать.

Начинку выложить на лаваш, свернуть рулетом и разрезать на порционные кусочки. Теперь осталось обжарить ароматное блюдо с двух сторон на сухой сковороде до хрустящей корочки.

Подавать горячими – с соусом или свежими овощами. Будьте готовы к тому, что эту закуску разберут мгновенно, поэтому лучше сразу сделать двойную порцию.