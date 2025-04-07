Бурковский сыграл в новой версии "Москва слезам не верит"

Люди возмущены до крайней степени

Покинувший родную страну артист Андрей Бурковский вновь оказался в центре шумных обсуждений в Сети – причиной стал его внезапный "возврат" на экраны в проекте, тесно связанном с российской культурой.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на новость о том, что артист, уехавший в США, принял участие в ремейке легендарного фильма "Москва слезам не верит". Многие отметили, что участие Бурковского в сериале, снятом на основе культовой ленты, выглядит странно на фоне его отъезда из страны.

Напомним, в конце 2022 года он покинул Россию вместе с семьей. Позже они обосновались в Лос-Анджелесе, о чем сообщила его супруга в сентябре 2024 года.

Пользователи задались резонным вопросом: как человек, уехавший из страны на фоне сложной обстановки и не высказывающийся четко о своей политической позиции, оказался в таком символичном проекте. Новость о съемках телепроекта вызвала шквал комментариев. И многие сошлись в одном – участие Бурковского стало для них неожиданным и весьма неприятным сюрпризом.

К слову, ранее Бурковского объявили в розыск.