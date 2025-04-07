Бурковский сыграл в новой версии "Москва слезам не верит"

Сбежавший в США Бурковский одним шагом привел россиян в бешенство
Андрей Бурковский. Кадр: соцсети
Люди возмущены до крайней степени

Покинувший родную страну артист Андрей Бурковский вновь оказался в центре шумных обсуждений в Сети – причиной стал его внезапный "возврат" на экраны в проекте, тесно связанном с российской культурой.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на новость о том, что артист, уехавший в США, принял участие в ремейке легендарного фильма "Москва слезам не верит". Многие отметили, что участие Бурковского в сериале, снятом на основе культовой ленты, выглядит странно на фоне его отъезда из страны.

Напомним, в конце 2022 года он покинул Россию вместе с семьей. Позже они обосновались в Лос-Анджелесе, о чем сообщила его супруга в сентябре 2024 года.

Пользователи задались резонным вопросом: как человек, уехавший из страны на фоне сложной обстановки и не высказывающийся четко о своей политической позиции, оказался в таком символичном проекте. Новость о съемках телепроекта вызвала шквал комментариев. И многие сошлись в одном – участие Бурковского стало для них неожиданным и весьма неприятным сюрпризом.

К слову, ранее Бурковского объявили в розыск.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
По теме

На Западе пришли в ужас от зверств киевского режима под Одессой

Кровожадность властей обескураживает международное сообщество

ВСУ предупредили о смертельной угрозе из-за российского супероружия

Положение дел в рядах армии Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей