Сбежавшего из России Бурковского объявили в розыск

Артиста пытаются найти судебные приставы

Актер Андрей Бурковский, который уверял, что еще вернется в страну после побега в США, окончательно разорвал все связи с Россией. Звезда "Кухни" продал свою квартиру на 130 квадратных метров в Москве, за что, по оценкам специалистов, получил 80 млн рублей. Однако вместе с этим у него появились новые проблемы – артиста объявили в розыск судебные приставы.

По данным СМИ, исполнительное производство о взыскании задолженности было заведено в конце января 2025 года. Бурковский не уплатил около 5 тысяч рублей в государственный бюджет, поэтому им занялись сотрудники ФССП. За что именно у знаменитости образовался долг, не сообщается.

Как известно, в последнее время Бурковский зарабатывает в США, играет в местных спектаклях на английском языке. Однако еще совсем недавно он не отказывался от участия в российских проектах. Ранее сообщалось, что артист будет сниматься в сериале по мотивам фильма "Москва слезам не верит". Ожидается, что он выйдет на экраны уже в этом году.

Сейчас актер пытается получать деньги на жизнь благодаря курсам по актерскому мастерству. Он снимает студию на Манхэттене и в течение двух месяцев занимается с группой из 16 человек – каждый платит ему 2 тысячи долларов за уроки, благодаря чему Бурковский может иметь доход до 1,5 млн рублей.