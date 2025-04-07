Гогунский заявил, что в Москве редко встретишь порядочных женщин

Артист откровенно рассказал, что думает о россиянках

Виталий Гогунский привлек внимание публики скандальным высказыванием в адрес представительниц прекрасной половины человечества. Актер, известный по сериалу "Универ", удивил подписчиков своими резкими словами о женщинах, живущих в столице.

Во время очередного путешествия по заграничным курортам он решил не просто поделиться красивыми пейзажами, но и пошутить так, что многие москвички должны были почувствовать себя оскорбленными.

Артист отправился в кругосветку и сейчас прекрасно проводит время в Мексике. Там он хотел увидеть китов в открытом океане, но это оказалось не так просто.

В какой-то момент комик неожиданно сравнил морских гигантов с жительницами Москвы, заявив, что "киты, как порядочные женщины в Москве – очень хорошо прячутся". При этом добавил, что "это вам не Патрики", намекнув на столичный район, где часто можно встретить девушек, которые неизменно привлекают внимание мужчин.

Но и этим Гогунский не ограничился. Он высказался и о ценах в российской столице. По его словам, после Москвы цены в других странах кажутся почти подарком. При этом он поспешил добавить, что искренне любит столицу.

К слову, ранее артист сильно обидел дочь в ее День рождения. Девочку воспитывает мать-одиночка.