Актер Бурковский решил вернуться в Россию

Актер Бурковский решил вернуться в Россию
Андрей Бурковский. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость получил новое предложение по работе

Андрей Бурковский, который в последнее время пытается строить карьеру в США, решил не отказываться от российских заработков. Например, он будет сниматься в новом сериале, снятого по мотивам "Москва слезам не верит". 

Известно, что ранее актер появлялся на экранах весной, когда показывали в кинотеатрах сказку "Летучий корабль". До этого с ним вышел сериал "Медиатор", который снимался в период его отъезда в США.

При этом Бурковский играет и на американской сцене. Например, не так давно у него состоялась премьера спектакля с первой ролью на английском языке. 

Кого именно будет играть знаменитость в "Москва слезам не верит", не сообщается. Известно, что мини-сериал расскажет о приключениях трех подруг в столице в начале нулевых. Вместе с Бурковским в проекте снимаются Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина. Сценаристом и режиссером выступил Жора Крыжовников.

Ранее мать Андрея Бурковского рассказывала, что сын уехал в США для обучения режиссуре и обязательно вернется в Россию.

Весной журналистка Ксения Собчак рассказывала, как складывается жизнь и карьера актера за границей.

Источник: ТАСС

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