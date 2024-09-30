Актер Бурковский решил вернуться в Россию

Знаменитость получил новое предложение по работе

Андрей Бурковский, который в последнее время пытается строить карьеру в США, решил не отказываться от российских заработков. Например, он будет сниматься в новом сериале, снятого по мотивам "Москва слезам не верит".

Известно, что ранее актер появлялся на экранах весной, когда показывали в кинотеатрах сказку "Летучий корабль". До этого с ним вышел сериал "Медиатор", который снимался в период его отъезда в США.

При этом Бурковский играет и на американской сцене. Например, не так давно у него состоялась премьера спектакля с первой ролью на английском языке.

Кого именно будет играть знаменитость в "Москва слезам не верит", не сообщается. Известно, что мини-сериал расскажет о приключениях трех подруг в столице в начале нулевых. Вместе с Бурковским в проекте снимаются Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина. Сценаристом и режиссером выступил Жора Крыжовников.

Ранее мать Андрея Бурковского рассказывала, что сын уехал в США для обучения режиссуре и обязательно вернется в Россию.

Весной журналистка Ксения Собчак рассказывала, как складывается жизнь и карьера актера за границей.