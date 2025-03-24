Беглый лидер "ДДТ" Шевчук заявил о "раболепии" россиян

Артист не постеснялся обозначить свою позицию

Беглый артист Юрий Шевчук вновь оказался в центре скандала – на концерте в Берлине фронтмен группы "ДДТ" грубо прошелся по россиянам, обвинив их в рабской покорности и назвав это "недугом", от которого, по его словам, нужно срочно избавляться.

Со сцены певец заявил, что для него Родина – это точно не "начальство", дав понять, что в его понимании народ и власть не имеют ничего общего. В своей речи беглец грубо подчеркнул, что считает поведение сограждан проявлением "раболепия" и выразил надежду, что россияне рано или поздно от этого "вылечатся".

После этих слов артист перешел к неясной цепочке рассуждений о героях и человечности, в которой сам окончательно запутался. Под занавес своей тирады он неожиданно добавил, что группа "ДДТ" будто бы "пытается заслужить" звание человека.

Публика в Берлине встретила выступление аплодисментами, но без особого восторга – реакция была прохладной. Россияне же, очевидно, воспринимают речь музыканта как очередной "плевок в лицо". Оскорбления в адрес собственного народа вряд ли приближают артиста к званию гуманиста.

К слову, ранее Ирина Салтыкова закатила грандиозный скандал в Кремле.