Боярская снялась в интимной сцене полностью обнаженной

Многие в шоке от откровенных сцен

Имя популярной российской актрисы Елизаветы Боярской снова оказалось в центре обсуждений, но на этот раз – не из-за премьеры или интервью. В Сети появился фрагмент откровенной сцены из нового сериала, в которой звезда предстала полностью обнаженной. Видео быстро разлетелось по Telegram-каналам, вызвав шквал эмоций у пользователей.

Речь идет о проекте "Опасная близость" от платформы Start, где Боярская исполнила главную роль. В одной из серий зрители увидели то, чего раньше за дочерью "Главного мушкетера страны" Михаила Боярского не замечали: яркую и смелую сцену интимного характера.

Для многих поклонников такой поворот оказался неожиданным. Комментаторы отмечают, что ранее Елизавета избегала подобных эпизодов и предпочитала более сдержанные образы. Фрагмент серии публикует Telegram-канал "Только никому…".

Сцена вызвала бурную реакцию – одни восхищаются смелостью и профессионализмом актрисы, другие – несколько удивлены, что представительница звездной династии согласилась на подобный шаг. Тем не менее, ясно одно: девушка наглядно продемонстрировала, что готова к неожиданным актерским экспериментам.

К слову, ранее Боярская обвинила женщин в изменах мужчин.